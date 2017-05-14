Волейболистки московского "Динамо" остались без призов на клубном ЧМ

МОСКВА, 14 мая – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболистки московского "Динамо" по итогам клубного чемпионата мира заняли пятое место.

В турнире, который проходил с 9 по 14 мая в японском Кобе, приняли участие восемь команд – турецкие "Вакыфбанк" и "Эджзаджибаши", японские "НЕК Ред Рокетс" и "Хисамицу Спрингс", бразильские "Озаску" и "Рексона-Сеск", швейцарский "Волеро" и московское "Динамо".

Смазанный дебют

Столичная команда впервые получила право сыграть на клубном чемпионате мира благодаря wild card. Ранее российские клубы уже участвовали в этом международном турнире и даже завоевывали награды. В 2015 году краснодарское "Динамо" стало серебряным призером, в 2014-м казанское "Динамо" выиграло турнир, а в 1992-м екатеринбургская "Уралочка" завоевала бронзу.

Старт для российских волейболисток на нынешнем турнире удачным не получился – "Динамо" проиграло "Вакыфбанку" 0-3.

"Матч с "Вакыфбанком", который является очень хорошим клубом, получился крайне сложным для нас. Мы допустили много ошибок. Нам необходимо исправлять их и не повторять в нашем матче с "Хисамицу Спрингс", — сказал главный тренер московской команды Юрий Панченко.

В игре с японской командой москвички и правда исправили свои ошибки, на классе обыграв соперниц – 3-0. После дня отдыха российский клуб ждала заключительная игра на групповом этапе — с "Рексоной-Сеск". Но этот матч остался за бразильянками – 3-1.

"Результат был разочаровывающим. Мы были близки к успеху, но допустили слишком много ошибок", — сказала капитан "Динамо" Вера Ветрова.

Задача-минимум не выполнена

Перед стартом турнира президент "бело-голубых" Евгений Ловырев поставил перед "Динамо" задачу-минимум "попасть в четверку лучших команд", но у чемпионок России сезона-2016/17 этого не получилось.

По итогам группового этапа "Динамо" заняло третье место в своем квартете и не смогло пробиться в полуфинал. Московскому клубу после этого оставалось лишь сыграть в турнире за пятое-восьмое места. В первой встрече "утешительного" турнира был обыгран "НЕК Ред Рокетс" — 3-1.

"Очень жаль, что мы не выполнили нашу цель — попасть в полуфинал, но сегодня была возможность дать всем поиграть. "НЕК" играл уверенно и с умом. Они всегда с хорошей техникой, крепкие психологически", — отметил Панченко.

В игре за пятое место российский клуб встретился с бразильским "Озаску", который одержал победу над "Хисамицу Спрингс". Решающая встреча завершилась победой "Динамо" – 3-1.

"Мы рады результату. У нас была возможность завершить турнир на позитивной ноте. Пятое место — это не то, на что мы рассчитывали, но все же мы рады этой победе", — подчеркнула Ветрова.

Во встрече за седьмую позицию "НЕК Ред Рокетс" по всем статьям переиграл "Хисамицу Спрингс" – 3-0.

"Вакыфбанк" — победитель клубного чемпионата мира

Волейболистки стамбульского "Вакыфбанка" в полуфинале нанесли поражение другому клубу из этого турецкого города — "Эджзаджибаши", за который выступает российская доигровщица Татьяна Кошелева. Вторым клубом, который претендовал на победу в турнире, стал бразильский "Рексона-Сеск", одолевший "Волеро" Ирины Малковой и Екатерины Орловой.

В матче за бронзовые медали несмотря на 14 очков Кошелевой "Эджзаджибаши" уступил в пяти сетах швейцарскому клубу, которому 13 баллов принесла Орлова.

Напряженной борьбы в решающем матче турнира не получилось — "Вакыфбанк" уверенно переиграл бразильскую команду 25:19, 25:21, 25:21. Самой результативной волейболисткой в составе триумфатора турнира в финальной встрече стала китаянка Чжу Тин, набравшая 19 очков.

Ранее "Вакыфбанк" выигрывал клубный чемпионат мира в 2013 году в Цюрихе, а в 2016-м в Маниле был третьим. При этом в третий раз подряд турнир выиграла турецкая команда – в предыдущие два сезона трофей доставался "Эджзаджибаши".

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