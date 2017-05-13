Мутко: совет учредителей WADA может принять решение по РУСАДА 17-18 мая

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) может принять определенное решение по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Россия добросовестно выполняет все требования WADA, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Согласно дорожной карте WADA, РУСАДА при соблюдении всех требований может восстановить свой статус в ноябре.

"17-18 мая пройдет заседание совета учредителей WADA. Посмотрим, конечно, что там будет решено. Мы не можем предвосхищать события. Все вопросы, которые WADA ставило перед Россией, она добросовестно выполняет, нам скрывать нечего. Мы всегда говорили, что у нас никогда не было никаких программ, покрывающих спортсменов. В целом, проблема допинга, к сожалению, имеет место быть – и не только у нас, но и во всем мире. Надеюсь, 17-18 мая определенное решение будет. Какое? Давайте подождем. Пока сложно сказать. Все, что нужно, Россия добросовестно выполняет", — сказал Мутко по телефону.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>