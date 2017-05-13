Хоккеист сборной России Мозякин завершил выступление на ЧМ из-за травмы

Игрок сборной России Сергей Мозякин (в центре) и игрок сборной России Артём Зуб в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России

Игрок сборной России Сергей Мозякин (в центре) и игрок сборной России Артём Зуб в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России

КЕЛЬН, 13 мая — Р-Спорт. Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира из-за травмы, сообщили в пресс-службе национальной команды.

Как пояснили в сборной, Мозякин получил "травму верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах". "Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации. ФХР и коллектив национальной сборной желают Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на лед", — говорится в сообщении.

Мозякин получил удар со стороны соперника в матче с командой Германии (6:3) в понедельник. После этого он прошел два обследования.

Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что врачи рекомендовали Мозякину двухдневный отдых, однако после матча с датчанами в четверг, окончившегося со счетом 3:0, главный тренер Олег Знарок заявил, что нападающий также пропустит в субботу встречу со словаками.