Хоккеист сборной России Мозякин завершил выступление на ЧМ из-за травмы

КЕЛЬН, 13 мая — Р-Спорт. Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира из-за травмы, сообщили в пресс-службе национальной команды.
Мозякин получил удар со стороны соперника в матче с командой Германии (6:3) в понедельник. После этого он прошел два обследования.
Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что врачи рекомендовали Мозякину двухдневный отдых, однако после матча с датчанами в четверг, окончившегося со счетом 3:0, главный тренер Олег Знарок заявил, что нападающий также пропустит в субботу встречу со словаками.