Гандболистки "Ростова-Дона" одержали победу в финале Кубка EHF

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" одержали победу в финале Кубка Европейской гандбольной федерации, по сумме двух матчей обыграв немецкий "Битигхайм".

Ответная встреча финального противостояния, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 25:21 в пользу хозяев площадки. Первый матч, прошедший 7 мая в немецком Людвигсбурге, завершился со счетом 28:25 в пользу российского клуба.

В 2015 году "Ростов-Дон" дошел до финала турнира, но уступил в нем датскому клубу "Твис Хольстебро".

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