Прыгунья Муллина первой выиграла международный турнир после допуска россиян

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прыгунья с шестом Ольга Муллина стала первой из российских легкоатлетов, кто победил на международном турнире после допуска россиян к соревнованиям. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт".

На соревнованиях в южнокорейском Пусане Муллина выступала под нейтральным флагом — в соответствии с разрешением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

24-летняя россиянка показала результат 4,50 метра. Второй стала спортсменка из США Кортни Росс, прыгнувшая на 4,30 метра, бронза у бразильской прыгуньи Жоанны Рибейро Косты (4,10).

Ранее агент Муллиной Сергей Ночевный сообщил "Р-Спорт", что она также будет участвовать в этапе Мирового вызова, который пройдет в голландском Хенгело 11 июня.

Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему отстранена от членства в IAAF и не восстановит свой статус раньше осени. Каждый российский легкоатлет, который хочет выступать за рубежом, должен отправлять заявку в международную федерацию. В таких соревнованиях россияне могут выступать только под нейтральным флагом.

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