Игрок ЦСКА Ничушкин включен в заявку сборной России по хоккею на ЧМ

КЕЛЬН, 12 мая – Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин включен в заявку сборной России на чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, сообщили в пресс-службе национальной команды.

Сборная России стартовала с четырех побед на чемпионате мира 2017 года, обыграв команды Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1), Германии (6:3) и Дании (3:0). После объявления о приезде на чемпионат мира хоккеистов "Вашингтона" Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в заявке национальной команды оставалось одно вакантное место. На тренировке сборной в пятницу Ничушкин занимался в тройке с Владимиром Ткачевым и Сергеем Плотниковым, заменив в ней Сергея Мозякина, получившего травму в игре с немцами.

"Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав сборной России нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов. Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной", — говорится в сообщении пресс-службы.

Следующий матч группового этапа сборная России проведет в субботу против команды Словакии.

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