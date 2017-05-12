Президент Португалии приедет в Петербург на матч Кубка конфедераций

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза приедет в Санкт-Петербург на футбольный Кубок конфедераций, сообщает португальское агентство Lusa.

Парламент Португалии уже дал разрешение главе государства на эту поездку – это необходимое по конституции условие для зарубежных поездок главы государства.

В Северной столице Ребелу ди Соза будет находиться с 23 по 25 июня. Матч между сборными Португалии и Новой Зеландии пройдет в Петербурге 24 июня. До этого действующие чемпионы Европы уже проведут две игры на турнире: 18 июня с мексиканцами в Казани и 21 июня с россиянами в Москве.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.