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Спорт

Медведев призвал готовить профильных спортивных юристов

14:4812.05.2017
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© РИА Новости . Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения учебно-тренировочного центра Новогорск. 12 мая 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения учебно-тренировочного центра Новогорск. 12 мая 2017
© РИА Новости . Александр Астафьев
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НОВОГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российскому спорту необходимо готовить профильных юристов для того, чтобы квалифицированно решать вопросы, в том числе судебные, подобные таким, как отстранение российской легкоатлетической сборной от участия в международных соревнованиях.

Владимир Груздев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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"Вчера я встречался с нашими представителями бизнеса, которые помогают нашим спортсменам, олимпийцам. О чем они справедливо сказали, что, конечно, нужно обратить внимание на юридическую сторону всего того, что случилось. Я сейчас даже оценок не даю, но на будущее все-таки готовить юристов спортивных", — сказал Медведев во время осмотра легкоатлетического центра в подмосковном Новогорске.

Он подчеркнул, что это актуальный вопрос. "Чтобы не только с иностранцами работать, чтобы самим понимать, куда идти, как поступать", — глава правительства, подчеркнув, что этот вопрос должен быть поставлен на системную основу.

Глава Минспорта Павел Колобков рассказал, что иностранные специалисты в области антидопинга пытаются получить допуск на закрытые территории, где сейчас тренируются российские спортсмены, хотя этот допуск туда запрещен. По его словам, специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA) предлагают найти российских граждан, которые могут получить допуск на закрытые территории.

Глава правительства на это заметил, что такие действия предпринимаются с участием зарубежных спецслужб, которые заодно пытаются выведать различные секреты.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения учебно-тренировочного центра Новогорск. 12 мая 2017
© РИА Новости . Александр Астафьев
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Главный тренер российской сборной по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что российские спортсмены по-прежнему ждут от международной федерации допуска на международные соревнования; полный допуск означает, что участвовать может вся сборная — 1100 человек, основной состав — это 300 человек.

"Девяносто у нас в режиме ожидания. Пока они нам подтверждения не дали — ни нет, ни да. Они перепроверяют допинг-пробы по докладу (главы независимой комиссии WADA Ричарда) Макларена, поэтому мы ждем", — сказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

Глава правительства уточнил, ждут ли российские спортсмены просто допуска или все-таки предпринимают попытки подать жалобы в суды.

"Судимся, но в спортивном арбитраже практически бесполезны судебные процессы. Но в целом у нас ряд судебных процессов по легкой атлетике, по отстранению, по восстановлению, там очень сложно", — сказал вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. При этом он обратил внимание на претензии правоохранительных органов, которые предъявляются к членам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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