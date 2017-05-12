Медведев допустил выступление российских спортсменов под нейтральным флагом

НОВОГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под нейтральным флагом, поскольку спортивная карьера невелика, и нужно использовать лучшие моменты своей физической формы.

"Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом: мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее", — сказал Медведев во время общения со спортсменами, занимающимися в центре легкой атлетики в подмосковном Новогорске.

"Но раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная", — отметил он.

"Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена", — резюмировал Медведев.

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