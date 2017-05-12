В Липецкой области около 4 тысяч человек примут участие в акции "За бег"

ЛИПЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Около 4 тысяч человек ожидают увидеть в массовых молодежных пробежках организаторы акции "За бег" в Липецкой области, что в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"С мая по октябрь будут проходить молодежные пробежки с дистанцией на два километра. Официальное открытие акции состоялось на площадке центральной аллеи парка Победы возле фонтана. Молодежь во время акции встретится с профессиональными спортсменами региона, примет участие в спортивных конкурсах. Самым активным легкоатлетам вручат призы", — говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо вступить в группу Вконтакте "Областная акция "За Бег". Там будет размещаться информация о месте, дате и времени проведения мероприятий в рамках акции. Пригласить к участию в совместной пробежке с помощью размещения поста в любой социальной сети с хэштегом "#забег48".

"Стремление вести здоровый образ жизни необходимо развивать в каждом человеке. К решению этой задачи нужно привлекать всё общество", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.

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