Национальная телерадиокомпания Украины хочет отказаться от трансляции ЧМ-18

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания заявил, что при любых обстоятельствах откажется от трансляции Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом он заявил в интервью изданию "Телекритика".

"Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем", — заявил Аласания.

По его словам, футбольные "иерархи" также надеются на то, что Украина не пройдет на чемпионат.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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