Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года

АСТАНА, 12 мая – Р-Спорт. Неделя звезд хоккея, включающая в себя Матч звезд КХЛ, в 2018 году пройдет в Астане с 10 по 14 января, соответствующее соглашение между лигой, руководством города и хоккейным клубом "Барыс" подписано в пятницу.

В церемонии приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким города Астаны Асет Исекешев и президент "Барыса" Аскар Шопобаев.

Матчи звезд КХЛ ранее принимали: Москва (в 2009 и 2016 годах), Минск (2010), Санкт-Петербург (2011), Рига (2012), Челябинск (2013), Братислава (2014), Сочи (2015) и Уфа (2017).

Как отметил после подписания соглашения президент КХЛ Чернышенко, выбор Астаны местом проведения Недели звезд хоккея не случаен и обусловлен тем, что столица Казахстана – это удобный город, обладающий развитой инфраструктурой и располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в лиге.

Формат Недели звезд хоккея был впервые использован в 2017 году, когда в Уфе прошли Кубок Вызова МХЛ, Матчи звезд Женской и Континентальной хоккейных лиг и мастер-шоу КХЛ.

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