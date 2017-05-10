Мадридский "Реал" сыграет с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. Футболисты мадридского "Реала" уступили другой команде из столицы Испании "Атлетико" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, но по сумме двух игр вышли в финал турнира.

Игра, прошедшая в среду на стадионе "Атлетико" "Висенте Кальдерон", закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Сауля Ньигеса (12-я минута) и Антуана Гризманна (16, с пенальти) у команды Диего Симеоне "сливочные" ответили точным ударом Иско (42).

Первый матч, состоявшийся 2 мая на арене "Сантьяго Бернабеу", завершился крупной победой "Реала" — 3:0.

В финале действующий обладатель трофея "Реал" встретится с туринским "Ювентусом", который оказался сильнее "Монако". Матч пройдет 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс) и повторит финал турнира сезона-1997/98.

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