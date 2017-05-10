МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сербская теннисистка Деяна Раданович стала победительницей турнира ITF Pro Circuit O1 Properties Ladies Cup 2017, выиграв в финале у россиянки Анны Моргиной, сообщили организаторы.

ITF Pro Circuit O1 Properties Ladies Cup 2017 с призовым фондом 25 тысяч долларов, прошедший 1-6 мая в Академии Александра Островского в Химках, — первый подобный турнир, его предшественник в прошлом году имел меньший призовой фонд.

"Финал оправдал ожидания болельщиков, но, лучшим матчем турнира по накалу и драматизму, бесспорно, следует признать четвертьфинал Полина Монова (1-я сеяная) — Анастасия Потапова (8-я). Девушки выдали сногсшибательный теннис с лихо закрученной интригой, обилием красивых розыгрышей, бьющими через край эмоциями.) В итоге в этом полном драматизма матче победу одержала Анастасия Потапова", — отметили в академии.

© Фото предоставлено Академией Александра Островского Деяна Раданович выиграла ITF Pro Circuit O1 Properties Ladies Cup в Химках © Фото предоставлено Академией Александра Островского Деяна Раданович выиграла ITF Pro Circuit O1 Properties Ladies Cup в Химках

В полуфинале одиночного разряда Потапова уступила Раданович (результат игры — 6/4, 6/0). Однако совместно с Олесей Первушиной она первенствовала в парном разряде ITF Pro Circuit O1 Properties Ladies Cup 2017, победив в финальном сражении Екатерину Казионову и Дарью Кружкову — 6/0, 6/1.

В церемонии награждения, помимо учредителя Академии Александра Островского и директора турнира Романа Орлача, приняли участие вице-президент ФТР Владимир Лазарев и известная в прошлом теннисистка Елена Лиховцева.

"Все соревнования, проходящие в Академии Александра Островского — образцовые для всей теннисной России", — приводятся в сообщении слова Лазарева.

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