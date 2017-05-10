Путин забросил две шайбы во втором периоде хоккейного гала-матча в Сочи

СОЧИ, 10 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Президент России Владимир Путин забросил две шайбы и сделал голевую передачу во втором периоде гала-матча Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

Путин вышел на лед в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским в составе команды "Легенды хоккея", которая играет против сборной НХЛ. Счет после второго периода 13:3 (6:1, 7:2) в пользу "Легенд". В первом периоде президент отметился шайбой и тремя передачами, а также не реализовал буллит.

Владимир Путин принимал участие в первом гала-матче НХЛ в 2012 году, тогда он забросил две шайбы и отдал одну передачу. С тех пор его участие в подобных матчах стало регулярным. В 2016 году он забросил одну шайбу и сделал две голевых передачи.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.

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