Путин выйдет на лед в завершающем матче сезона Ночной хоккейной лиги в Сочи

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сыграет в хоккей на завершающем матче шестого сезона Ночной хоккейной лиги в городе Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня же президент перелетает в Сочи, где он посетит и традиционно уже примет участие в хоккейной игре, которая, собственно, собой завершает шестой сезон Ночной Хоккейной Лиги", — сказал Песков журналистам в среду.

Песков также напомнил, что президент был инициатором создания Ночной Хоккейной Лиги – "хоккейного движения, которое получило распространение по всей стране, практически по всем регионам".

"Президент, еще раз повторяю, традиционно выйдет на лед", — добавил Песков.

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