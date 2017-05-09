Совет ФИФА утвердил квоты конфедерациям на ЧМ-2026

Вывеска ФИФА при входе в штаб-квартиру в Цюрихе. Архивное фото

Вывеска ФИФА при входе в штаб-квартиру в Цюрихе. Архивное фото

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил квоты между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года, Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет выделено 16 мест, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Заседание совета ФИФА состоялось во вторник в Манаме (Бахрейн).

На заседании было ратифицировано предложение бюро совета ФИФА, согласно которому квоты между конфедерациями будут распределены следующим образом: АФК (Азия) – 8,5 квоты, КАФ (Африка) – 9,5, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна) — 6,5, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 6,5, ОФК (Океания) — 1,5, УЕФА — 16. Квота страны-хозяйки турнира будет автоматически браться из квот соответствующей конфедерации.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в новом формате — с участием 48 стран. Две недостающие квоты будут разыграны в межконтинентальном турнире, в котором примут участие по одной команде из каждой конфедерации (исключая УЕФА) и дополнительно одна сборная из конфедерации, к которой относится страна-хозяйка чемпионата мира.

Окончательное утверждение должно состояться 11 мая на конгрессе ФИФА в Манаме.

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