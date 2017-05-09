Россияне Смердова и Широбоков официально заявлены на Кубок Европы по ходьбе

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские ходоки Яна Смердова и Сергей Широбоков официально заявлены для участия в Кубке Европы, сообщила агентству "Р-Спорт" менеджер по проведению соревнований Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Сандрин Гласье.

На данный момент из числа российских ходоков Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до выступления в международных соревнованиях под нейтральным флагом допустила только Широбокова и Смердову. В апреле сообщалось, что пятеро российских ходоков не допущены до соревнований под нейтральным флагом. В свою очередь президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что российские спортсмены поедут на Кубок Европы по спортивной ходьбе, а его организация сделает все для этого.

"Мы рады подтвердить участие российских спортсменов, объявленных IAAF в качестве сертифицированных нейтральных атлетов, Яны Смердовой и Сергея Широбокова в соревнованиях на 10 км среди девушек до 20 лет и 20 км среди мужчин соответственно на Кубок Европы по спортивной ходьбе, который пройдет в Подебрадах (Чехия) 21 мая", — заявила Гласье.

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