Хоккеист сборной России Мозякин получил травму в матче ЧМ-2017 с Германией

Игрок сборной России Сергей Мозякин (в центре) и игрок сборной России Артём Зуб в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России

Игрок сборной России Сергей Мозякин (в центре) и игрок сборной России Артём Зуб в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России

КЕЛЬН, 8 мая – РИА Новости. Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин получил травму в матче группового этапа чемпионата мира с командой Германии, сообщает "Р-Спорт".

Во второй половине первого периода российский форвард получил удар со стороны Патрика Хагера и упал. Покинуть площадку он смог только при помощи врача. Хагера за удар наказали матч-штрафом.

Мозякина увезли на обследование. В Федерации хоккея России (ФХР) рассказали, что у хоккеиста сначала подозревали сотрясение мозга, однако диагноз не подтвердился.

"После повторного обследования 10 мая вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира будет решен окончательно", — рассказал "Р-Спорт" первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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