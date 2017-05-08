Хоккеист сборной России Мозякин получил травму в матче ЧМ-2017 с Германией

КЕЛЬН, 8 мая – РИА Новости. Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин получил травму в матче группового этапа чемпионата мира с командой Германии, сообщает "Р-Спорт".
Во второй половине первого периода российский форвард получил удар со стороны Патрика Хагера и упал. Покинуть площадку он смог только при помощи врача. Хагера за удар наказали матч-штрафом.
Мозякина увезли на обследование. В Федерации хоккея России (ФХР) рассказали, что у хоккеиста сначала подозревали сотрясение мозга, однако диагноз не подтвердился.
"После повторного обследования 10 мая вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира будет решен окончательно", — рассказал "Р-Спорт" первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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