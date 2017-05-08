Тарасенко не сыграет на Чемпионате мира по хоккею

КЕЛЬН, 8 мая – Р-Спорт. Форвард клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не выступит в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею из-за предстоящей операции, заявил главный тренер национальной команды Олег Знарок.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. "Сент-Луис" в воскресенье выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив "Нэшвилл Предаторз" (2-4) в серии второго раунда плей-офф.

"Нам сказали, что Тарасенко нужна операция, что он играл в плей-офф с травмой" — заявил Знарок журналистам.

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