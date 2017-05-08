"Анжи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 мая — Р-Спорт. Футболисты махачкалинского "Анжи" и столичного "Локомотива" не сумели выявить победителя в матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в понедельник в Каспийске, завершилась со счетом 0:0.

"Анжи" за три тура до конца имеет в активе 30 очков и расположился на 11-м месте. В следующем матче 14 мая клуб сыграет в гостях с "Уфой". "Локомотив" (36 очков, 8-е место) не может одержать победу в последних четырех матчах чемпионата. В следующем туре железнодорожники примут дома "Оренбург".

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