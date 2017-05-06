"Тосно" впервые в истории вышел в премьер-лигу

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Клуб "Тосно" (Ленинградская область) на выезде нанес поражение нижнекамскому "Нефтехимику" в 35-м туре первенства ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.

Субботняя игра в Нижнекамске завершилась победой "Тосно" со счетом 2:0. Голы забили Григорий Чиркин (64-я минута) и Сергей Сухарев (76).

За три тура до конца первенства на счету "Тосно" 69 очков, клуб стал недосягаемым для идущего на третьем месте красноярского "Енисея", в активе которого 57 баллов. На первой строчке турнирной таблицы располагается московское "Динамо", которое уже гарантировало себе победу в турнире и выход в РФПЛ.

Нижнекамский клуб с 26 очками занимает последнюю строчку и потерял шансы сохранить прописку в ФНЛ.

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