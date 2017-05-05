Тренер сборной Швеции заявил, что шайбу россиян нельзя было засчитывать
22:2105.05.2017
(обновлено: 22:26 05.05.2017)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Главный тренер шведской сборной по хоккею Рикард Гренборг выразил недовольство работой судей в матче чемпионата мира против команды России, сообщает Expressen.
По мнению Гренборга, забитой в ворота шведов шайбе предшествовало нарушение со стороны российской сборной, поэтому гол Сергея Андронова, который сравнял счет, нельзя было засчитывать.
"Если мы говорим о сомнительном судействе, у соперника был пас рукой, причем откровенный… Я даже специально посмотрел этот момент на повторе", — приводит слова тренера шведское издание.
Сборная России победила команду Швеции по буллитам со счетом 2:1 в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Теперь российской сборной предстоит сыграть с итальянцами 7 мая.
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