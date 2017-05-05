На Вологодчине откроют училище олимпийского резерва в 2019 году

ВОЛОГДА, 5 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Училище олимпийского резерва, в котором будут созданы условия для учебы и тренировок юных спортсменов по олимпийским видам спорта, откроют в Вологодской области в сентябре 2019 года, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Система организации спортивной и учебной деятельности училища будет направлена на обеспечение благоприятных условий для достижения высоких спортивных результатов. Учебный процесс организуют с учетом насыщенности тренировочного режима", — рассказал Васильев.

По его словам, по специфике учебного заведения спортсменам в течение учебного года придется длительное время находиться на спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, поэтому формы и методы обучения предусмотрены в виде лекций и семинаров, зачетной системы, опережающих консультаций, индивидуальной работы, включая дистанционные формы образовательных технологий.

"В отчете о деятельности правительства за 2016 год губернатор Олег Кувшинников озвучил необходимость создания в области училища олимпийского резерва. Сегодня это насущная потребность, поскольку количество спортивных сооружений в области увеличивается. Совсем недавно принято решение о строительстве еще 14 спортивных объектов, поэтому на Вологодчине встает вопрос кадров в сфере спорта", — отметил Васильев.