Свыше двух тысяч бегунов собрались на фестивале бега в горах Сочи

СОЧИ, 5 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Более 2,5 тысячи бегунов из 30 регионов России и зарубежья примут участие в фестивале "Rosa Run", который стартует в пятницу в горах Сочи, сообщает администрация города.

По данным организаторов, с 5 по 8 мая на горном курорте "Роза Хутор" пройдет фестиваль бега "Rosa Run". В программе праздника бега встречи со звездами спорта и специалистами по спортивному питанию, ярмарка спортивных товаров, лекторий, вечеринки, конкурсы и другие развлечения.

"Более 2,5 тысячи человек из 30 регионов России, стран ближнего зарубежья, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов стали участниками фестиваля бега в Сочи. Среди участников есть и представители известных беговых клубов и сообществ. Среди них — главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, телеведущая Елена Силуянова, паралимпиец, член сборной России по биатлону Иван Кодлозеров", — говорится в сообщении.

Всего в программе запланированы пять забегов, отличающихся по формату и уровню сложности. Откроет мероприятие забег на гору — у участников есть один час, чтобы забраться как можно выше. В пятницу любителей бега ждут групповые старты. Все участники будут поделены на команды случайным образом, и, следуя по маршруту, указанному на карте, командам предстоит за отведенный лимит времени пройти все пункты с заданиями и набрать как можно больше очков. Продолжит фестиваль в субботу костюмированный забег на пять километров. А завершит "Rosa Run" самый сложный и самый красивый шоссейный полумарафон России: семь километров — подъем, семь километров — спуск и семь километров — бег по равнине.