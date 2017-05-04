Сборная России по хоккею опубликовала начальную заявку на чемпионат мира

КЕЛЬН, 4 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Двадцать два игрока включены в начальную заявку сборной России по хоккею на чемпионат мира, который стартует в пятницу; не вошли в список форварды Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков, сообщается на официальном сайте турнира.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч на турнире сборная России сыграет со шведами в пятницу. В составе национальной команды в Германию прилетели 28 хоккеистов, тогда как в заявку на турнир допускается включение 25 игроков. Ранее в четверг стало известно, что в состав не попали форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов.

Таким образом, в начальную заявку сборной России на чемпионат мира 2017 года внесены:

вратари — Андрей Василевский ("Тампа Бэй"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

защитники — Виктор Антипин ("Металлург" Мг), Антон Белов, Артем Зуб (оба — СКА), Владислав Гавриков ("Локомотив"), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов ("Динамо" Москва), Иван Проворов ("Филадельфия");

нападающие — Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все — СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба — "Тампа Бэй"), Артемий Панарин ("Чикаго"), Сергей Андронов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Владимир Ткачев ("Ак Барс").

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