Турецкие футбольные фанаты: мундиаль в России безопаснее, чем в Европе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Турецкие спортивные фанаты считают, что Россия будет более спокойным и безопасным местом для проведения чемпионата мира по футболу, чем страны Европы. Об этом Sputnik.Турция рассказали сами болельщики.

"В 2015 году в России мы без каких-либо проблем смотрели матч Локомотив Москва-Бешикташ. Я опять же со спокойной душой поеду в Россию, однако точно не вернусь на Украину…", — рассказал болельщик "Бешикташ".

По его словам, трибуна на Украине – это место войны. "Мы думали, что мы попали на арену", — признался мужчина, рассказывая о поездке на матч своей команды в 2016 году в Киев и драках фанатов.

Фанат "Галатасарая" также считает, что матчи в России проходят без эксцессов, поэтому он без опаски ходит на них всей семьей.

"Я побывал на множестве матчей по всей России. К тому же я хожу на них, надев турецкую форму. До сегодняшнего дня мне ни разу никто не сказал чего-то неприятного из-за того, что я турок, из-за того, что на мне турецкая форма", — добавил он.

По словам фаната "Фенербахче", чаще всего зачинщиками драки являются "английские хулиганы", которые есть почти на любом чемпионате. Он пояснил, что так случилось и во время беспорядков на Евро-2016 во Франции.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.