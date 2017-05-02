Московский "Локомотив" стал обладателем Кубка России по футболу

МОСКВА, 2 мая — РИА новости. Московский "Локомотив" в финале Кубка России по футболу обыграл екатеринбургский "Урал" и завоевал трофей в седьмой раз в истории, сообщает "Р-Спорт".

Матч, прошедший в Сочи на стадионе "Фишт", закончился со счетом 2:0. В составе железнодорожников голами отметились Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90-я минута).

В конце матча на поле разгорелась массовая драка. Главный арбитр матч удалил с поля по два игрока со стороны каждой команды: Ари и Джефферсона Фарфана в составе москвичей, и Артема Фидлера и Эдгара Манучаряан в составе уральцев.

Футбольный клуб "Локомотив" Москва до этого выигрывал Кубок России в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах.

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