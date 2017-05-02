Организаторы Московского полумарафона ожидают 20 тысяч участников

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Около 20 тысяч человек примут участие в забеге в Москве 21 мая в рамках Всероссийского полумарафона "За бег", который одновременно пройдет в десяти городах России, сообщается во вторник на портале столичной мэрии.

"В прошлом году на старт Московского полумарафона вышли восемь тысяч человек, что сделало его самым массовым в России. В этом году выросло количество желающих принять участие в забеге, увеличилось количество квот, и добавились новые дистанции: 10 километров, пять километров и три километра. В итоге 21 мая на старт в "Лужниках" выйдут 20 тысяч участников, которые станут частью грандиозного события", — говорится в сообщении.

Забеги 21 мая пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Отмечается, что синхронный старт позволит проекту попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Участники Московского полумарафона пробегут дистанции от трех до 21,1 километра и получат медаль на финише. Маршрут будет пролегать по набережным Москвы-реки с видом на собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль. Участники забегов на десять, пять и три километра побегут в обратном направлении, в сторону Дома Правительства, по Лужнецкой, Саввинской и Краснопресненской набережным.

Среди городов-участников выберут победителя, основываясь на средней преодоленной дистанции в каждом городе, соотношении количества участников и населения города, а также средней скорости бега.