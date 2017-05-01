Джошуа посоветовал Кличко-старшему отговорить брата от реванша

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Новый чемпион мира по версии трех боксерских ассоциаций, британский супертяжеловес Энтони Джошуа посоветовал окружению Владимира Кличко отговорить украинского боксера от проведения повторного боя.

"Я думаю, он захочет реванша, потому что боец последним понимает, что нужно остановиться. Но вокруг него есть люди, которые дают ему советы — невеста, брат. Им лучше отговорить его от боя", — приводит слова британца портал Boxingscene.com.

Джошуа отметил, что испытывает большое уважение к Владимиру Кличко как к бойцу и как к человеку, и не откажется снова выйти на ринг, если украинец решится пойти на это.

Накануне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в чемпионском бою. Контракт на поединок подразумевает возможность проведения реванша.