Выиграли и забыли: российская сборная завершила Еврохоккейтур

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 1 мая – Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России завершила подготовку к чемпионату мира 2017 года победой над командой Чехии в рамках четвертого этапа Еврохоккейтура. Россияне заранее стали победителями турнира, который рассматривался лишь как возможность проверить хоккеистов перед главным турниром сезона.
Знарок создает новую связку — Мозякин — Ткачев
Не стал исключением и 2017 год. Российские хоккеисты заранее стали победителями Евротура: по итогам трех этапов в активе сборной было 24 очка, и при всем желании уже никто догнать ее не мог. Поэтому даже если бы Евротур считался важным турниром, результат в играх заключительного этапа отходил на второй план. На первом стояла подготовка к чемпионату мира, который стартует уже совсем скоро – 5 мая.
Российская команда вышла вперед за счет великолепной игры новой связки – тренерский штаб поставил вместе центрфорварда казанского "Ак Барса" Владимира Ткачева и главного снайпера магнитогорского "Металлурга" и всего российского хоккея Сергея Мозякина, наделив того еще и капитанской нашивкой. Ткачев и Мозякин организовали три гола в матче, но для победы этого не хватило.
"Как мне связка Ткачева и Мозякина? – переспрашивал Знарок журналистов в микст-зоне. – А вам? Хорошо? Ну вот вы и ответили на свой вопрос".
"Мало забиваем"
"Результат, конечно же, имеет значение. Это же психология, — говорил агентству "Р-Спорт" консультант Знарка Владимир Юрзинов-старший. — Оба матча (Евротура) мы провели неплохо, могли и выиграть по внешним показателям. Может быть, лучше сейчас проиграть, чтобы к чемпионату мира понять, что нужно подтянуть. Главное, сделать правильные выводы. Действительно, мало забиваем, и это волнует. В Швейцарии тоже большим количеством голов не отличались. В общем, есть над чем подумать".
"В этом году акклиматизация Василевского, по его словам, прошла сложнее, чем в предыдущие годы, — говорил Давыдов журналистам. — Возможно, это связано с тем, что раньше он возвращался в Россию в отпуск, а теперь — сразу в сборную. Поэтому ему, естественно, сложнее. Тем не менее он втягивается. С каждой тренировкой он выглядит все лучше и лучше, набирает обороты".
Первые потери
Пропускал встречу Никита Кучеров, которому дали отдохнуть. Кроме того, на лед не вышли Владислав Наместников и Богдан Киселевич, у которых есть определенные микроповреждения. Более того, в течение игры куда более серьезные травмы получили Анатолий Голышев и Валерий Ничушкин. Оба хоккеиста мужественно доиграли матч, хоть и пропустили вторую часть первого периода.
Возможно, именно их призваны заменить форварды из олимпийской сборной России — Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский. Об их вызове сразу после завершения матч с чехами сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. "Из олимпийской сборной вызываются Капризов, Барабанов и Красковский, — сказал он. — Второго числа будет определен состав, который полетит на чемпионат мира. Думаю, вносить в заявку будем сразу практически полный состав, за исключением, наверное, трех мест".
"О "Вашингтоне" думать преждевременно, — добавил Ротенберг, говоря о тяжелом положении "российского" клуба НХЛ в серии плей-офф с "Питтсбургом". — Завтра они победят, и серия затянется, и это будет совершенно другой вопрос. Команда у нас практически сформирована. Средний возраст (игроков) — 25 лет. Это практически самая молодая команда на турнире — только у США более молодая сборная. Команда готова к победам, она мобильная, молодая, у нее присутствует командный дух. Осталось сплотиться окончательно, чтобы ехать на чемпионат мира единым кулаком".
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