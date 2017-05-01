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Спорт

Выиграли и забыли: российская сборная завершила Еврохоккейтур

03:1201.05.2017
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкНападающий сборной России Александр Радулов (в красном). Архивное фотоНападающий сборной России Александр Радулов (в красном). Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 1 мая – Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России завершила подготовку к чемпионату мира 2017 года победой над командой Чехии в рамках четвертого этапа Еврохоккейтура. Россияне заранее стали победителями турнира, который рассматривался лишь как возможность проверить хоккеистов перед главным турниром сезона.

Знарок создает новую связку — Мозякин — Ткачев

Российские хоккеисты радуются забитому голу в матче с чехами в заключительном матче чешского этапа Евротура
© REUTERS / David W Cerny
Россия обыграла Чехию в заключительном матче чешского Евротура
С тех пор, как сборную России возглавил Олег Знарок, заключительные, апрельско-майские игры Евротура, которые являются последним этапом в подготовке к чемпионату мира, национальная команда проводит неудачно. Перед "золотым" ЧМ-2014 россияне разгромили чехов (6:0), но уступили финнам и шведам. В позапрошлом году команда Олега Знарка играла по две встречи со сборными Финляндии и Швеции и проиграла во всех четырех, а в прошлом году одержала одну победу при трех поражениях.

Не стал исключением и 2017 год. Российские хоккеисты заранее стали победителями Евротура: по итогам трех этапов в активе сборной было 24 очка, и при всем желании уже никто догнать ее не мог. Поэтому даже если бы Евротур считался важным турниром, результат в играх заключительного этапа отходил на второй план. На первом стояла подготовка к чемпионату мира, который стартует уже совсем скоро – 5 мая.

Путин провел хоккейную тренировку в Сочи
Путин провел хоккейную тренировку в Сочи
Интересно, что начинать мировой форум россиянам предстоит с командой Швеции, которая стала первым соперником подопечных Знарка на чешском этапе Евротура. Матч был вынесенным и прошел в Стокгольме на переполненной 8-тысячной арене "Ховет". К радости местной публики игра завершилась волевой победой "Тре Крунур" в овертайме.

Российская команда вышла вперед за счет великолепной игры новой связки – тренерский штаб поставил вместе центрфорварда казанского "Ак Барса" Владимира Ткачева и главного снайпера магнитогорского "Металлурга" и всего российского хоккея Сергея Мозякина, наделив того еще и капитанской нашивкой. Ткачев и Мозякин организовали три гола в матче, но для победы этого не хватило.

"Как мне связка Ткачева и Мозякина? – переспрашивал Знарок журналистов в микст-зоне. – А вам? Хорошо? Ну вот вы и ответили на свой вопрос".

"Мало забиваем"

Илья Ковальчук. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею
Куда менее веселым получился матч сборной России против финнов. Он прошел уже в Ческе-Будеевице – в месте, где, собственно, и проводился Евротур. Несмотря на 32 броска по воротам, пробить Йонаса Корписало российские хоккеисты не смогли. Возможно, решающим моментом стало отсутствие на льду Мозякина и Ткачева – форвардам дали отдохнуть, и забивать в российской команде оказалось некому.

"Результат, конечно же, имеет значение. Это же психология, — говорил агентству "Р-Спорт" консультант Знарка Владимир Юрзинов-старший. — Оба матча (Евротура) мы провели неплохо, могли и выиграть по внешним показателям. Может быть, лучше сейчас проиграть, чтобы к чемпионату мира понять, что нужно подтянуть. Главное, сделать правильные выводы. Действительно, мало забиваем, и это волнует. В Швейцарии тоже большим количеством голов не отличались. В общем, есть над чем подумать".

Справа: Александр Радулов. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Соколов
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Хоккеисты Радулов и Зайцев не сыграют на чемпионате мира-2017
Обе встречи в воротах отыграл Андрей Василевский, который должен стать основным вратарем национальной команды во время чемпионата мира. И по его словам, и по заявлениям тренера вратарей сборной Рашита Давыдова, акклиматизация голкипера "Тампы Бэй" в этом году проходит несколько сложнее, чем раньше.

"В этом году акклиматизация Василевского, по его словам, прошла сложнее, чем в предыдущие годы, — говорил Давыдов журналистам. — Возможно, это связано с тем, что раньше он возвращался в Россию в отпуск, а теперь — сразу в сборную. Поэтому ему, естественно, сложнее. Тем не менее он втягивается. С каждой тренировкой он выглядит все лучше и лучше, набирает обороты".

Первые потери

Хоккей. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Российские хоккеисты впервые с 2011 года выиграли медали ЮЧМ
Исправить негативную атмосферу заключительного этапа Евротура помогла последняя игра турнира против сборной Чехии. Трижды хозяева льда выходили вперед, но каждый раз сборная России отыгрывалась. В овертайме никто не смог реализовать хотя бы один из многосчисленных моментов, а в серии буллитов решающим стал маленький шедевр в исполнении главного героя вечера – Никиты Гусева, который дважды успел обмануть чешского голкипера Петра Мразека.

Пропускал встречу Никита Кучеров, которому дали отдохнуть. Кроме того, на лед не вышли Владислав Наместников и Богдан Киселевич, у которых есть определенные микроповреждения. Более того, в течение игры куда более серьезные травмы получили Анатолий Голышев и Валерий Ничушкин. Оба хоккеиста мужественно доиграли матч, хоть и пропустили вторую часть первого периода.

Скриншот видео с матча НХЛ Вашингтон Кэпиталз - Торонто Мейпл Лифс
© Sportsnetcanada
Овечкин "отомстил" сопернику, ударившему его в колено
"Важно, что завершили турнир на положительной ноте, — говорил Знарок. — Ребята — молодцы, бились до конца. Больше играли в меньшинстве, чем в большинстве. Наигрывали меньшинство, нормально. Ничушкин и Голышев играли на уколах. Первоначально сказали, что у них не очень хорошо. Когда уколы сделали, их хватило (на матч). Что будет завтра — неизвестно".

Возможно, именно их призваны заменить форварды из олимпийской сборной России — Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский. Об их вызове сразу после завершения матч с чехами сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. "Из олимпийской сборной вызываются Капризов, Барабанов и Красковский, — сказал он. — Второго числа будет определен состав, который полетит на чемпионат мира. Думаю, вносить в заявку будем сразу практически полный состав, за исключением, наверное, трех мест".

Хоккей. КХЛ. Матч Металлург (Магнитогорск) - СКА.
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина
О вызове подкрепления из НХЛ в лице игроков "Вашингтона" (Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова), который уступает "Питтсбургу" во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 0-2, по мнению Ротенберга, еще преждевременно.

"О "Вашингтоне" думать преждевременно, — добавил Ротенберг, говоря о тяжелом положении "российского" клуба НХЛ в серии плей-офф с "Питтсбургом". — Завтра они победят, и серия затянется, и это будет совершенно другой вопрос. Команда у нас практически сформирована. Средний возраст (игроков) — 25 лет. Это практически самая молодая команда на турнире — только у США более молодая сборная. Команда готова к победам, она мобильная, молодая, у нее присутствует командный дух. Осталось сплотиться окончательно, чтобы ехать на чемпионат мира единым кулаком".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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