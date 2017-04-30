Не отстояли титул: "Газпром-Югра" стал четвертым в Кубке УЕФА

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Игроки "Газпром-Югры" из Югорска не смогли защитить титул победителей Кубка УЕФА по мини-футболу. Таким образом, пока ни один клуб не в состоянии выиграть сильнейший клубный турнир Европы два раза подряд после изменения регламента соревнований.

Триумфатор Кубка УЕФА прошлого сезона "Газпром-Югра" в "Финале четырех", прошедшего с 28 по 30 апреля в Алма-Ате, занял лишь четвертое место. Кубок УЕФА проводится ежегодно с 2001 года, и в первые два розыгрыша на верхнюю ступень пьедестала почета поднималась испанская команда "Плайас де Кастельон". Однако до сезона-2006/07 турнир претерпевал изменения в регламенте, и лишь с указанного розыгрыша сильнейший клуб Европы определялся в "Финале четырех", который никому не покорялся два года подряд.

Нынешний "Финал четырех" стал 11-м по счету, и ранее российские клубы не участвовали в решающем розыгрыше лишь два раза (сезоны 2009/10 и 2010/11 годов). "Газпром-Югра" в 2015 году впервые в истории выиграл чемпионат России, что позволило команде дебютировать в Кубке УЕФА. В итоге клуб из Ханты-Мансийского автономного округа сразу же "выстрелил", став третьей российской командой, выигравшей турнир. Ранее такого успеха добивались подмосковное "Динамо" (2006/07) и екатеринбургская "Синара" (2007/08).

Ожидали более яркой игры от "Газпром-Югры"

Если в прошлом розыгрыше "Газпром-Югра" воспринимался всеми лишь как темная лошадка, то в полуфинале нынешнего розыгрыша против португальского "Спортинга" российская команда выступала в статусе фаворита. Тем не менее, именно команда с Пиренейского полуострова оказалась сильнее — 2:1. В матче за третье место футболисты "Газпром-Югры" встретились с хозяевами турнира — казахстанским "Кайратом", который в седьмой раз участвовал в "Финалах четырех" Кубка УЕФА.

В итоге "Газпром-Югра" уступил двукратным победителям сильнейшего клубного турнира лишь в серии пенальти (5:5, 2:3), оставшись без медалей. Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев отметил, что отечественная команда не продемонстрировала максимум возможностей.

"Мы расстроены четвертым местом "Газпром-Югры". Мы ожидали более яркой игры от команды. "Газпром-Югра", к сожалению, на этом турнире не показал своих лучших качеств. Многие футболисты сыграли не очень ярко. Хотя у команды были шансы и в полуфинале, и в матче за третье место. Хотя в утешительном финале "Кайрат" объективнее и увереннее играл при своих болельщиках", — сказал Алиев "Р-Спорт".

Победителем Кубка УЕФА стал испанский "Интер", который в прошлом сезоне как раз и уступил "Газпром-Югре" в финале турнира.

С сезона-2017/18 ассоциации с наивысшим рейтингом (на данный момент это Россия, Испания и Португалия) смогут заявить на турнир по второму представителю, помимо чемпиона, а с сезона-2018/19 Кубок УЕФА будет переименован в Лигу чемпионов УЕФА по мини-футболу.

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