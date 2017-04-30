Снова "Мерседес": Гран-при России "Ф-1" завершился победой Боттаса

СОЧИ, 30 апр – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гран-при России "Формулы-1" в четвертый раз завершился победой "Мерседеса", но на этот раз на высшую ступень пьедестала поднялся финский гонщик Вальттери Боттас.

Боттас, занявший в субботу в квалификации третье место, в воскресенье в Сочи выиграл первую гонку в карьере. Немец Себастьян Феттель из "Феррари", который стартовал с поул-позишн, завершил гонку на втором месте, а его партнер по команде финн Кими Райкконен финишировал третьим.

Минус четверо

Уже по некой традиции гонка Гран-при России началась с нескольких инцидентов. Испанский пилот "Макларена" Фернандо Алонсо сошел с дистанции, даже на нее толком не выехав – болид испанца заглох на прогревочном круге.

"Расстроен тем, что пришлось сойти еще до начала гонки. К сожалению, у нас возникли проблемы, которые мы не смогли устранить. Мне сложно рассуждать, есть команда, которая видит полную картину событий, я же просто водитель. Я рад, что вскоре протестирую новую машину. "Формула-1" — это моя жизнь и моя мечта, я хочу выступать и становиться лучше", — сказал Алонсо журналистам.

А вот сразу после старта произошел инцидент посерьезнее: французский пилот команды "Хаас" Ромен Грожан и британец Джолион Палмер из "Рено" не смогли продолжить выступление после столкновения. При этом Международная автомобильная федерации (FIA), расследовав произошедшее, никаких санкций к гонщикам применять не стала. Спустя несколько минут к компании главных неудачников Гран-при России присоединился и австралийский пилот "Ред Булл" Дэниел Риккьярдо.

"Проблема была в тормозах, команда сказала мне сбавить скорость и заехать на пит-стоп, где стало ясно, что я не смогу продолжить гонку. Безусловно, я расстроен. Мы так долго готовились к Гран-при, но в итоге пришлось сойти так быстро. Безусловно, я не добился того, чего хотел", — сказал Риккьярдо журналистам.

Победа на старте

Одним из украшений прошедшего Гран-при стал великолепный обгон, исполненный стартовавшим третьим Боттасом уже на стартовой прямой: финн за несколько секунд вырвался в лидеры пелотона, обойдя как Райкконена, так и Феттеля. Именно этот маневр, как оказалось позже, и предрешил исход гонки. В итоге финский спортсмен сохранил за собой первую строчку, одержав первую победу на этапе "Формулы-1" в карьере и принеся "Мерседесу" очередной успех в Сочи.

"Не думаю, что во время гонки имеет значение, зол ты или нет, — заявил Боттас журналистам. — Когда я на трассе, эмоций нет, я просто стараюсь максимально идеально проходить повороты и круги. Разговоры о моем статусе в команде на меня не влияют. Это нормально, когда ты идешь первым, а тебя пытаются догнать, поэтому я, конечно, опасался, что Себастьян (Феттель) приблизится. Я попросил немного тишины у команды, и мне это помогло. Думаю, что я просто хорошо стартовал, а потом получилось удерживать скорость".

"Наверное, в начале гонки нужно было быть агрессивней, — отметил Феттель. — Я начал неплохо, увидел Вальттери в зеркало, но не ожидал, что он меня обгонит. Это, наверное, как раз то, из-за чего я проиграл. Несмотря на то что мы прикладывали все усилия, чтобы догнать Вальттери, первый круг стал решающим. Мы были просто слишком далеко".

Неудача Квята

Что касается россиянина Даниила Квята, то его выступление в Сочи вновь было далеко от идеального: пилот "Торо Россо" в очковую зону попасть не смог, финишировав лишь 12-м. При этом, анализируя свое выступление, Квят признался, что стратегия на гонку была выбрана неправильно.

"Под конец гонки машина поехала быстро, нужно понять, почему в конце гонки, а не с самого начала. Думаю, да, это был максимум сегодня, стратегия была выбрана не очень верно, мог быть и выше", — заявил Квят журналистам.

"На старте была небольшая пробуксовка, а стартовая длинная, поэтому потеряли время. Сегодня каждый раз, когда пропускал вперед "Мерседес" или "Феррари", буквально пару поворотов мог находиться за ними, а затем аэродинамика терялась, удержать было невозможно. Если бы первый круг я был впереди (второго пилота "Торо Россо" испанца) Карлоса (Сайнса-младшего), то мог бы быть выше в итоге. Сегодня старт все решил. Мы поздно сегодня нашли скорость, в последние 20 кругов, а этого оказалось недостаточно. Это слишком специфическая трасса, чтобы отсюда что-то увозить, лучше просто поставить крест и начать все заново в Барселоне", — отметил Квят.

Стратегия развития

Организаторы Гран-при России проделанной работой остались довольны. Промоутер этапа Сергей Воробьев отметил, что уикенд прошел на высочайшем уровне, при этом удалось провести и весьма полезные переговоры с новым руководством "Формулы-1". В феврале контракт на проведение в России этапа "Формулы-1" был продлен до 2025 года, а Группа ВТБ стала титульным партнером ВТБ Гран-при России "Формулы-1", что позволяет строить весьма долгосрочные планы.

"Взаимопонимание на высочайшем уровне. У нас прошел ряд встреч — как у нового руководства "Формулы-1" с руководством нашей страны, так и у нас прошли рабочие встречи, обсуждение различных деталей, конкретных планов развития. Сейчас будем над ними работать, развивать, описывать план роста телерейтингов, посещаемости, популярности автоспорта в России до 2025 года. Первые наметки документа в рамках этого уикенда с новым руководством уже сделаны, и сейчас начинается интереснейшая работа по его финализации", — заявил Воробьев.

Вновь поднимался вопрос ночной гонки, но эта идея, как было озвучено по ходу уикенда, перестала быть приоритетным направлением работы. Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, вопрос перехода на другой формат вызывает сомнения, так как нынешняя телевизионная картинка и так великолепная.

"Картинка, которая идет из Сочи сейчас, великолепная, есть сомнения, стоит ли переносить Гран-при на вечернее время. Вряд ли ночная гонка улучшит телевизионную картинку. Вопрос ночного Гран-при не обсуждался с руководством "Формулы-1", этот вопрос требует дополнительной проработки", — сказал Козак журналистам.

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