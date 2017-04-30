Путин обсудил с руководством "Формулы-1" проведение Гран-при России в Сочи

СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с руководством "Формулы-1" вопросы организации и проведения проходящего сегодня в Сочи Гран-при России, а также в целом состояние и перспективы развития автоспорта в стране. Во встрече приняли участие исполнительный директор и генеральный промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри, коммерческий директор Шон Брэтчес и спортивный директор Росс Браун.

В начале встречи Кэри отметил, что Сочи приятно удивил его. "Здесь очень красиво, с одной стороны море, с другой — горы", — отметил он. "И трасса, включая всю инфраструктуру, выполнена на высшем уровне, сделано все для спортсменов и поклонников автоспорта", — подчеркнул Кэри. "Мы хотим продолжать здесь такое сотрудничество", — заверил он Путина.

Президент признался, что сам был удивлен тем, сколько болельщиков приехало на Гран-при России. "То, что я увидел, меня самого удивило", — сказал он. "Очень много поклонников автоспорта, все отели заняты", — отметил глава государства. "Казалось, что мы построили избыточное количество гостиниц, но все забронировано", — добавил Путин.

Брэтчес также выразил надежду на развитие сотрудничества. "Сочи сегодня находится в центре мирового внимания", — сказал он. "Надеемся развивать наше сотрудничество и партнерство", — добавил Брэтчес.

Росс Браун в свою очередь отметил, что рассчитывает на рост интереса в России к автоспорту. "Надеемся, что такие события будут вносить вклад в популяризацию автоспорта — не только "Формулы-1", но и других серий", — сказал он.