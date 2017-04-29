Волейболистки московского "Динамо" вновь стали чемпионками России

КАЗАНЬ, 29 апр – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки московского "Динамо" в пятый раз в своей истории стали чемпионками России, обыграв в финале плей-офф одноклубниц из Казани.

Московское "Динамо" выиграло финальную серию со счетом 3-1 (0-3, 3-0, 3-2, 3-1). Это второй чемпионский титул команды Юрия Панченко подряд. Бронзу чемпионата России завоевал красноярский "Енисей".

"Люди не железные — им надо памятник ставить"

Выход в финал московского и казанского "Динамо" не стал сюрпризом. Москвички после поражения в Кубке России набрали ход и сминали всех и вся в Лиге чемпионов и во внутреннем первенстве, а команда Ришата Гилязутдинова хоть и помучилась в полуфинале с "Уралочкой", но смогла добиться своей цели и победить. До первого матча финала чемпионата России казанское "Динамо" провело решающие матчи Кубка ЕКВ с итальянским клубом "Бусто Арсицио", и хотя победа в турнире добавила динамовкам положительных эмоций, перелет в Италию и обратно отнял немало сил.

Но в стартовом матче московское "Динамо" было не похоже на себя. Оно проиграло 0-3 и отдало казанской команде преимущество своей площадки, которое получило по итогам регулярного чемпионата.

"Мы были серьезно настроены — для нас это первая игра после Еврокубка, очень непростой перелет был, поэтому рады, что выиграли с таким счетом. Переживали (что мало времени на восстановление), потому что все равно чувствовалась усталость — новый зал, разница во времени, эмоции, которые выплеснули в Еврокубке", — заявила волейболистка казанского "Динамо" Ирина Заряжко журналистам.

Но во втором матче москвички взяли реванш и выиграли также со счетом 3-0. По словам главного тренера казанского "Динамо" Ришата Гилязутдинова, его команде не хватило сил.

"Последние шесть дней мы находились не просто в работе: за это время сделали четыре перелета и сыграли 15 апреля финал Кубка ЕКВ. Понятно, что люди не железные – им надо памятник ставить, что выдержали такие нагрузки! Понятно, что Москва сегодня была посвежее. Результат совершенно нормальный: игра у московского клуба была на высоком уровне, а мы подсели. Атака Москвы сегодня была реально мощнее", — сказал Гилязутдинов журналистам.

"Сегодня нам удалось добиться такого результата за счет того, что мы играли командой. Вчера каждый играл сам за себя, и хорошей игры из этого не вышло. Сегодня мы сплотились и боролись даже за самые сложные мячи, и результат был совсем другим. Главное, сохранить это на дальнейшие игры. Нам не так принципиальна площадка, главное — показать свою игру, и надеюсь, что у нас все получится", — рассказала журналистам доигровщица "Динамо" (Москва) Яна Щербань.

Москвички проявили характер

После второго матча казанское "Динамо" отправилось домой набираться сил, а московские волейболистки — в Италию на "Финал четырех" Лиги чемпионов. Выиграть турнир им не удалось — они потерпели два поражения и заняли четвертое место. Положительной новостью стало приглашение команды на клубный чемпионат мира, который пройдет в мае в Японии.

Третья игра в Казани показала, что у хозяек было преимущество в свежести. Они повели со счетом 2-0, но затем у москвичек произошла замена связующей, и Вера Ветрова на пару с Наталией Гончаровой помогли команде спасти матч. Гончарова набрала 36 очков, а в составе их соперниц никто не смог добраться и до отметки в 20 очков.

"Не так важно, какой был счет после двух партий, потому что каждый матч между казанским и московским "Динамо" складывается сложно, и счет 3-0 встречается редко. Такое было в Москве, а если копнуть поглубже, то можно вспомнить много пятисетовых игр. При счете 0-2 мы не сдались, нашли в себе силы, хотя у нас последние игры были очень сложные. Хорошо, что проявили характер", — сказала связующая московского "Динамо" Вера Ветрова агентству "Р-Спорт".

Четвертый матч мог стать решающим в финале. Казанское "Динамо" повело 23:15 в первой партии и уверенно контролировало ход игры, но на подаче Майи Поляк москвички смогли совершить практически невероятное и спасли сет. При счете 1-1 по партиям хозяйки вели 17:12, но вновь не удержали преимущество, не справившись с Гончаровой. После такого подарка "Динамо" (Москва) не могло упустить победу в чемпионате России.

Московское "Динамо" во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграло золото чемпионата России. По этому показателю оно догнало казанскую команду, которая впервые стала серебряным призером. В декабре волейболистки Ришата Гилязутдинова также выиграли Кубок России, так что их сезон нельзя назвать неудачным. Обе команды представят Россию в Лиге чемпионов.

"Сегодня был особый день. Мы говорили перед матчем, что если сейчас не выиграем, то в Москве будет еще тяжелее. Девчонки выложились, показали огромную волю к победе. Сегодня был простой, не очень зрелищный волейбол, но это понятно – финал", — сказал Панченко журналистам.

Бронзу чемпионата России впервые в истории завоевал красноярский "Енисей", который обыграл "Уралочку" из Свердловской области. Сибирячки также попали в Лигу чемпионов, а "Уралочка" выступит в Кубке ЕКВ.

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