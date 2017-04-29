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Спорт

Шарапова не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Штутгарте

20:1929.04.2017
(обновлено: 20:33 29.04.2017)
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© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкМария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте. Архивное фотоМария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова не прошла в финал теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, сообщается на сайте организации.

Теннисистка Мария Шарапова. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Шарапова рассказала о своем отношении к Серене Уильямс
В полуфинальной встрече россиянка уступила спортсменке из Франции Кристине Младенович. Игра закончилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу француженки.

Турнир WTA стал для Шараповой первым официальным соревнованием после отбытия дисквалификации за употребление мельдония.

Вторая участница финала определится по результатам встречи румынки Симоны Халеп и немки Лауры Зигемунд, которая ранее обыграла Светлану Кузнецову.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Возвращение чемпионки. Первый матч Марии Шараповой после дисквалификации
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоссийская теннисистка Мария Шарапова в первом официальном матче после дисквалификации за употребление мельдония обыграла в двух сетах (7:5, 6:3)итальянку Роберту Винчи на турнире WTA в Штутгарте.Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом официальном матче после дисквалификации за употребление мельдония обыграла в двух сетах (7:5, 6:3)итальянку Роберту Винчи на турнире WTA в Штутгарте.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкОрганизаторы соревнований предоставили россиянке, потерявшей все очки рейтинговые очки, особое приглашение wild card.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Организаторы соревнований предоставили россиянке, потерявшей все очки рейтинговые очки, особое приглашение wild card.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа турнире Шарапова стартовала с первого круга, во втором она сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
На турнире Шарапова стартовала с первого круга, во втором она сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкНекоторые соперницы российской теннисистки выразили недовольство тем, что ей предоставили wild card.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Некоторые соперницы российской теннисистки выразили недовольство тем, что ей предоставили wild card.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоберта Винчи перед встречей с россиянкой заявила, что, несмотря на то, что Шарапова " великий человек и великий чемпион", она незаслуженно принимает участие в турнире.Роберта Винчи и Мария Шарапова во время матча первого круга WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Роберта Винчи перед встречей с россиянкой заявила, что, несмотря на то, что Шарапова " великий человек и великий чемпион", она незаслуженно принимает участие в турнире.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкТакже против предоставления Шараповой wild card на различных стартах высказывались полька Агнешка Радваньская и датчанка Каролина Возняцки.Мария Шарапова во время матча первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Также против предоставления Шараповой wild card на различных стартах высказывались полька Агнешка Радваньская и датчанка Каролина Возняцки.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПосле выступления Шарапова ответила на нападки соперниц, заявив, что не в ее компетенции определять, кто достоин wild card. "Моя работа — выходить на корт и делать то, что сделала я сегодня. Бывают дни, когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь", — сказала теннисистка.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
После выступления Шарапова ответила на нападки соперниц, заявив, что не в ее компетенции определять, кто достоин wild card. "Моя работа — выходить на корт и делать то, что сделала я сегодня. Бывают дни, когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь", — сказала теннисистка.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкОна также выразила благодарность организаторам турнира за возможность выступить.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Она также выразила благодарность организаторам турнира за возможность выступить.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПо мнению Шараповой, соревнования в Штутгарте, возможно, одни из самых сложных в WTA-туре. "Сюда приезжают представительницы топ-10, и я решилась посоперничать с лучшими теннисистками", — сказала она.Роберта Винчи и Мария Шарапова во время матча первого круга WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
По мнению Шараповой, соревнования в Штутгарте, возможно, одни из самых сложных в WTA-туре. "Сюда приезжают представительницы топ-10, и я решилась посоперничать с лучшими теннисистками", — сказала она.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСпортсменка также рассказала, что примет любое решение Федерации тенниса Франции относительно ее участия в предстоящем Открытом чемпионате Франции. "Если надо, я готова начать свой путь хоть с юниоров (на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне)....> Если мне представится возможность попасть в основную сетку (турнира), я ей обязательно воспользуюсь", — добавила Шарапова.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Спортсменка также рассказала, что примет любое решение Федерации тенниса Франции относительно ее участия в предстоящем Открытом чемпионате Франции. "Если надо, я готова начать свой путь хоть с юниоров (на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне)....> Если мне представится возможность попасть в основную сетку (турнира), я ей обязательно воспользуюсь", — добавила Шарапова.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкМеждународная федерация тенниса в июне 2016 года дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония.Мария Шарапова перед началом матча первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Международная федерация тенниса в июне 2016 года дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПозднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Позднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.
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Спорт
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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oleg-bos-74
Достали с этой Шараповой,тоже мне россиянка из Америки.
20:52
29.04.2017
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