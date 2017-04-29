"Рубин" на выезде обыграл "Локомотив"

МОСКВА, 29 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Казанский "Рубин" нанес поражение московскому "Локомотиву" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу, прервав серию без побед, состоявшую из семи встреч.

"Рубин" нанес в субботу поражение "Локомотиву" со счетом 1:0 в игре, состоявшейся на столичной арене в Черкизове. Гол на 20-й минуте матча забил полузащитник казанцев Денис Ткачук.

Предыдущей победы татарстанская команда добилась 6 марта над махачкалинским "Анжи" (1:0) в матче 18-го тура первенства.

На текущий момент "Рубин" набрал 32 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Локомотив" с 35-ю очками остался седьмым.

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