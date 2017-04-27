Мутко назвал смешным расследование Франции по выборам страны-хозяйки ЧМ

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что не стоит обращать внимания на публикации относительно расследования прокуратуры Франции, которое касается выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, оно выглядит смешно.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что прокуратура Франции начала предварительное расследование, которое касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. По данным СМИ, открыто предварительное расследование по статьям "коррупция", "преступная группа", "незаконное использование служебного положения".

"Если у правительства Франции есть деньги на то, чтобы проводить расследование заявок на чемпионаты мира, это, наверное, богатая страна. И интересы Франции, наверное, затронуты. Это смешно уже выглядит, не надо обращать внимания на все эти публикации", — сказал Мутко по телефону.

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