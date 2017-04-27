Россия стала страной-хозяйкой ЧМ-2018 без коррупции, заявил Мутко

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Россия получила поддержку ФИФА при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 по футболу без коррупции, не было смысла никого коррумпировать, потому что российская заявка была сильной, заявил агентству "Р-Спорт" председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В четверг французское издание Le Monde сообщило о том, что прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

"Пусть себе проводят расследования, а что нам? Уже проводит расследование Министерство юстиции США, проводит прокуратура Швейцарии. Все проводят уже с 2010 года. Все должны понимать, зачем это делается и почему. В российской заявке не было никакой коррупции. Она без коррупции поддержку (ФИФА) получила", — сказал Мутко по телефону.

"Смысла не было никого коррумпировать, потому что у нас прекрасная заявка, большая страна, хорошая программа была, вовлеченность, поддержка президента страны. Все это было определяющим. Ну и, конечно, то, что чемпионата мира еще никогда не было в Восточной Европе. В чем проблема, я не понимаю", — добавил собеседник агентства.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Хозяином чемпионата мира 2022 года является Катар.