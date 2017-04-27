В Ростове-на-Дону пройдет турнир по лазер-рану

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В центре Ростова-на-Дону 1 мая состоится этап нового турнира Всемирного городского тура по лазер-рану, сообщает Федерация современного пятиборья России.

Лазер-ран представляет собой укороченную разновидность современного пятиборья. Фактически это бег со стрельбой из лазерного оружия, который также называется "комбинированный вид" или просто "комбайн".

Всемирный городской тур проходит под эгидой Международного союза современного пятиборья в 2017 году почти в 60 городах мира, в том числе в Париже, Сингапуре, Йоханнесбурге, Барселоне и других. Один из этапов турнира примет Ростов-на Дону.

Соревнования по лазер-рану состоятся на центральной площади города. В них примут участие около 250 спортсменов, которые поборются за награды в нескольких возрастных группах. В самой младшей из них будут стартовать дети в возрасте до 11 лет, а в самой старшей — те, кому за 60. Турнир начнется в 10 часов утра и продлится примерно до 16:00.

К соревнованиям допускаются как спортсмены-профессионалы, так и обычные люди, имеющие спортивную подготовку.

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