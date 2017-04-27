В Ростове-на-Дону пройдет турнир по лазер-рану

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В центре Ростова-на-Дону 1 мая состоится этап нового турнира Всемирного городского тура по лазер-рану, сообщает Федерация современного пятиборья России.
Всемирный городской тур проходит под эгидой Международного союза современного пятиборья в 2017 году почти в 60 городах мира, в том числе в Париже, Сингапуре, Йоханнесбурге, Барселоне и других. Один из этапов турнира примет Ростов-на Дону.
Соревнования по лазер-рану состоятся на центральной площади города. В них примут участие около 250 спортсменов, которые поборются за награды в нескольких возрастных группах. В самой младшей из них будут стартовать дети в возрасте до 11 лет, а в самой старшей — те, кому за 60. Турнир начнется в 10 часов утра и продлится примерно до 16:00.
К соревнованиям допускаются как спортсмены-профессионалы, так и обычные люди, имеющие спортивную подготовку.
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