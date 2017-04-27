Велогонка "Пять колец Москвы" пройдет с 5 по 9 мая

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. С 5 по 9 мая в столице пройдет международная многодневная велогонка "Пять колец Москвы", сообщает портал mos.ru. В ней примут участие 120 спортсменов из России, Нидерландов, Белоруссии, Польши, Казахстана и Азербайджана — всего 22 команды. За пять дней спортсмены преодолеют 600 километров. В программе — пролог и групповые гонки.

За пять дней спортсмены преодолеют 600 километров по дорогам города в борьбе за призовой фонд и рейтинговые очки Международного союза велосипедистов (UCI). Победителями и призерами станут те, кто потратит меньше времени на прохождение дистанции. По итогам каждого дня будут разыгрывать лидерские майки: фиолетовую — активного гонщика, желтую — лидера общего зачета.