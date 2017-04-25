"Ростов" обыграл "Уфу" в 25-м туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Футболисты "Ростова" на своем поле обыграли "Уфу" в матче 25-го тура чемпионата России.

Игра, прошедшая во вторник в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 23-й минуте забил Дмитрий Полоз.

"Ростов" набрал 39 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. "Уфа" с 33 баллами идет девятой.

Следующий матч ростовская команда проведет дома 30 апреля против пермского "Амкара". "Уфа" в этот же день примет тульский "Арсенал".

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