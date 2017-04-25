Мозякин, Шипачев и Кучеров сыграют на этапе Еврохоккейтура в Чехии

МОСКВА, 25 апр – Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты Сергей Мозякин, Никита Кучеров и Вадим Шипачев вошли в состав сборной России на этап Евротура в Чехии, а хоккеисты Кирилл Капризов, Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Игорь Шестеркин не включены в состав национальной команды, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФХР.

Чешский этап Евротура пройдет с 27 по 30 апреля. Чемпионат мира пройдет 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Тренерский штаб национальной сборной России определил состав для участия в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев;

защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артем Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов;

нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Роман Любимов.

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