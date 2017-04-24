Хоккеисты Радулов и Зайцев не сыграют на чемпионате мира-2017

МОСКВА, 24 апр – Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты Александр Радулов и Никита Зайцев не примут участие в чемпионате мира 2017 года, сообщил глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Ранее Радулов и Зайцев были вызваны в национальную команду для подготовки к турниру.

"Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму — сотрясение мозга. Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. "Торонто" не отпустил защитника в расположение нашей команды. Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом", — заявил Жамнов, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

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