Российскую легкоатлетку Чернову лишили бронзовой медали Игр-2008 в Пекине

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Российская легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзовой медали, завоеванной на Олимпийских играх-2008 в Пекине, после перепроверки допинг-пробы, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее CAS аннулировал результаты выступлений Черновой на всех соревнованиях, начиная с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. Таким образом, россиянка была лишена золота ЧМ-2011 и бронзы Олимпиады-2012. Также CAS дисквалифицировал ее на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года. Ранее РУСАДА в январе 2015 года после обнаружения запрещенной субстанции в пробе Черновой с чемпионата мира 2009 года дисквалифицировало ее на два года с 22 июля 2013 года. CAS постановил, что эти 2 года будут вычтены из ее новой дисквалификации.

Как сообщается, в организме Черновой было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Чернова была бронзовым призером Игр-2008 в Пекине в семиборье. На данный момент в активе спортсменки остается только бронзовая медаль чемпионата мира в помещении, завоеванная россиянкой в Дохе в 2010 году.

Также аннулированы результаты еще одного российского атлета Максима Дылдина, который выступал на Олимпийских играх-2012 в Лондоне в беге на 400 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Допинг-проба бегуна также дала положительный результат на туринабол. Ранее Дылдин, уже завершивший карьеру, был лишен бронзы Олимпиады-2008 в Пекине в эстафете из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.

МОК лишил сборную России уже 14 медалей (одно золото, шесть серебряных наград, семь бронзовых) с Игр-2008 в Пекине и девяти наград (три золота, шесть серебряных медалей) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб. Кроме того, из-за различных нарушений антидопинговых правил, не связанных с перепроверкой проб, Россия лишилась еще четырех медалей (одно золото, два серебра и одна бронза) Олимпиады в Лондоне. Таким образом, всего Россия лишилась уже 27 медалей с Игр в Пекине и Лондоне.

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