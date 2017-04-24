1 мая в "Лужниках" откроется летний спортивный сезон

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. 1 мая в 11:00 стартует городской праздник "Открытие летнего сезона в "Лужниках"", сообщает портал mos.ru. Это событие даст старт летнему сезону в олимпийском комплексе.

Посетители смогут оценить более 15 спортивных и развлекательных площадок, увидят выступления лучших российских экстремальных команд и большой концерт с участием известных российских исполнителей и музыкальных коллективов.

В этот день на территории спортивного комплекса пройдет чемпионат Москвы по ВМХ/МТВ-фристайлу, состязания по воркауту и другие соревнования. Также в "Лужниках" будет организован большой любительский турнир по мини-футболу в трех возрастных категориях.