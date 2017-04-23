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Спорт

ЮЧМ-2017: американцы идут на рекорд, россияне впервые за 6 лет с медалями

23:5723.04.2017
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкХоккей. Архивное фото.Хоккей. Архивное фото.
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 апр – Р-Спорт, Семен Галькевич. Девятнадцатый чемпионат мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет) завершился в воскресенье в словацком Попраде, победителями турнира стали американцы, обыгравшие в финале команду Финляндии; сборная России завоевала бронзу, эти медали стали для национальной команды первыми с 2011 года (золото россияне не выигрывали с 2007 года).

Хоккей. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Российские хоккеисты впервые с 2011 года выиграли медали ЮЧМ

Самая титулованная команда в истории юниорских чемпионатов мира — сборная США — продолжает наращивать отрыв от преследователей. Американцы выиграли уже десятый турнир (по три золота у команд России, Финляндии и Канады) и завоевали медаль в 14-й раз подряд.

В январе сборная США выиграла золото молодежного чемпионата мира, таким образом, американские хоккеисты имеют шансы стать первыми, кто в один год выиграл юниорский, молодежный и взрослый чемпионаты мира. В 2016 году в шаге от уникального достижения остановилась сборная Финляндии, на взрослом чемпионате мира в Москве уступившая в финале канадцам. Также сборная США в 2017 году выиграла взрослый и молодежный чемпионаты мира среди женщин.

Медаль со вкусом недосказанности

В Словакию в составе национальной команды России отправились 11 игроков, годом ранее уже участвовавших в чемпионате мира. Тогда команде Сергея Голубовича пришлось в экстренном порядке за несколько дней до старта турнира в американском Гранд-Форксе заменить сборную игроков 1998 года рождения. В апреле 2016 года сборная России со счетом 3:4 проиграла в четвертьфинале финнам, которые и стали впоследствии победителями турнира.

Сборная России на групповом этапе заняла второе место, одержав три победы в четырех матчах: над шведами (3:1), белорусами (4:1) и чехами (5:4 OT). Единственное поражение россиянам нанесли американцы (5:4). Соперником сборной России по четвертьфиналу стали словаки, команда Голубовича уступала 1:2 после двух периодов, но в третьем сравняла счет, а в овертайме сломила сопротивление хозяев турнира – 3:2.

Судьба полуфинальной игры с участием россиян снова решалась в дополнительное время, но на этот раз удачливее оказался соперник – команда Финляндии. На восьмой минуте овертайма защитник Тони Утунен поставил крест на шансах сборной России выиграть первое за десять лет золото юниорского чемпионата мира.

"Мы допустили больше ошибок. Где-то мы были сильнее, где-то соперник, но я бы не сказал, что кто-то превосходил и что Финляндия намного сильнее словаков. Они сыграли очень организовано, не в свойственной себе манере, много времени уделяли обороне, отсюда и такой счет. Решающий гол? Это следствие ошибки. Не воспользовались моментом в чужой зоне, проводили соперника, в итоге приехали к себе в зону, потеряли игрока — бросок и гол", — сказал главный тренер российской команды Сергей Голубович.

В матче за бронзу россияне одержали уверенную победу над командой Швеции – 3:0. "Мы рады, что завоевали первые медали за шесть лет, но (для нас) есть только одно место, и после вчерашнего обидного поражения осталось чувство недосказанности", — сказал Голубович.

Тренеры сборной России назвали Максима Жукова, Андрея Свечникова и Марка Рубинчика лучшими игроками команды на юниорском чемпионате мира по хоккею 2017 года.

Дальше — на Урал

Лучшим бомбардиром турнира стал финский форвард Кристиан Весалайнен, в семи матчах набравший 13 очков (6 голов и 7 передач). Он же был признан самым ценным игроком чемпионата мира. Лучшим голкипером стал вратарь сборной России Максим Жуков, а нападающий Иван Чехович вошел в символическую сборную турнира по версии журналистов.

По итогам ЧМ-2017 элитный дивизион покинула сборная Латвии, в 2018 году ее заменит команда Франции, впервые в истории пробившаяся в элиту.

В 2018 году юниорский чемпионат мира пройдет в Челябинске и Магнитогорске. Ранее турнир трижды проводился в России: в 2003 году в Ярославле, в 2008 году в Казани и в 2013 году в Сочи.

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