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Спорт

Вне пьедестала: ЖВК "Динамо" проиграл в "Финале четырех" Лиги чемпионов

21:4723.04.2017
(обновлено: 23:47 23.04.2017)
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© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВолейбол. Архивное фотоВолейбол. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТРЕВИЗО (Италия), 23 апр – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболистки московского "Динамо" уступили турецкому "Эджзаджибаши" в матче за третье место Лиги чемпионов; победу в турнире одержал еще один клуб из Турции "Вакифбанк", обыграв в финале итальянский "Конельяно".

"Финал четырех" проходил в итальянском городе Тревизо на арене Palaverde 22-23 апреля. Финальная встреча между "Вакифбанком" и хозяевами турнира "Конельяно" завершилась победой гостей — 3-0 (25:19, 25:13, 25:23). "Вакифбанк" в третий раз в истории стал победителем Лиги чемпионов, до этого турецкий клуб выигрывал в сезонах-2010/11 и 2012/13.

Не день "Динамо"

В первый игровой день "Финала четырех" прошли полуфинальные матчи. В первой игре встретились два турецких клуба – "Вакифбанк" и "Эджзаджибаши", известный российским болельщикам волейбола тем, что за него выступает россиянка Татьяна Кошелева.

В турецком полуфинале сильнее оказался "Вакифбанк", который победил со счетом 3-0 (25:20, 26:24, 25:22). Кошелева в этой игре набрала 9 очков, а после матча в беседе с журналистами подчеркнула, что она шокирована поражением.

"Я считаю, что все было в наших руках, а особенно второй сет. Даже слов нет… Мы не использовали свой шанс. Я даже не знаю, с чем это связано, потому что у всех хороший настрой, у всех свои ошибки, и мы сделали их больше, чем соперник. Я очень расстроена, расстроена вся команда. Мы выходили совершенно с другим настроем, выходили только побеждать, но… У меня в голове сейчас шок, потому что свой шанс мы взяли и упустили сами", — сказала Кошелева журналистам.

Во втором полуфинале сыграли "Динамо" и итальянский клуб "Конельяно", хозяин "Финала четырех". К этому матчу трибуны Palaverde заполнились почти целиком — по данным организаторов на игре присутствовали почти четыре тысячи человек. Сильнее в этой встрече оказалась итальянская команда — 3-1 (25:18, 25:15, 15:25, 27:25).

Игроки столичного клуба были настолько расстроены результатом, что даже не смогли найти слов для общения с прессой.

А волейболистка "Конельяно" Серена Ортолани отметила, что они выиграли за счет командной игры. "Я счастлива, что мы победили сегодня. Мы сражались одной командой, эта победа очень важна для нас. Для меня очень важно, что мы были вместе, были по-настоящему одной командой на площадке, доверяли друг другу, смотрели друг другу в глаза", — сказала Ортолани журналистам.

Кошелева vs "Динамо"

На финале Лиги чемпионов между "Конельяно" и "Вакифбанком" в Palaverde, который вмещает 5344 болельщика, был настоящий аншлаг – на игре присутствовали более 4800 зрителей.

В матче за бронзовые награды встретились "Динамо" и "Эджзаджибаши". Победа в этой встрече осталась за командой Татьяны Кошелевой. Стамбульский клуб обыграл москвичек со счетом 3-1 (25:19, 19:25, 25:23, 25:22).

Главный тренер "бело-голубых" Юрий Панченко после матча назвал выступление команды "бездарным". "Мы сюда ехали не для того, чтобы проиграть две игры, а для того, чтобы бороться, побеждать, показать, что мы действительно команда того уровня, что здесь участвуют. Может быть, мы перегорели, может быть еще что-то. Наверное, надо и игрокам вопросы задавать, почему на очень важные игры выходят и позволяют, чтобы над ними так издевались соперники. Были даны установки, которые, к сожалению, не выполнялись", — сказал Панченко журналистам.

А капитан "Динамо" Вера Ветрова поделилась мнением, что игрокам не хватило работы на тренировках. "Сегодня, наверное, не хватило каких-то моральных сил. А вообще, не хватило работы на тренировках, недоработали. И сегодня, и вчера у нас был шанс, но не хватило как раз этих мелочей, недоработанных на тренировках", — сказала Ветрова журналистам.

Что касается руководства московской команды, то генеральный директор Владимир Зиничев отметил, что результатом в клубе недовольны. "Свои надежды мы связывали с более высоким местом, тут даже обсуждать нечего. Шансы были, и проведенные игры это подтверждают, у нас была возможность победить и занять более высокое место, нежели четвертое. Считаю, что сказались наши хронические проблемы. То, что было в первых финальных играх (чемпионата России) с казанским "Динамо", и то, что произошло здесь, — это все, считаю, вещи одного порядка", — сказал Зиничев в беседе с агентством "Р-Спорт".

Завоевавшая бронзу Кошелева в свою очередь отметила, что очень гордится турецким клубом. "Я очень рада, что моя команда победила. Мы справились со вчерашней неудачей и сегодня показали хороший волейбол против сильной и достойной команды. Всегда очень рада победам, и эта бронза для нас очень много значит. Я считаю, что сегодня мы играли дружно и поддерживали друг друга в сложные моменты — это помогло нам. Было много переломных очков, но мы справились, и я очень горжусь девчонками, нашей командой", — сказала Кошелева "Р-Спорт".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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