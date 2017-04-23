Женская сборная России по теннису не смогла выйти в Мировую группу Fed Cup

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Женская сборная России по теннису проиграла команде Бельгии в матче плей-офф за право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.

В воскресенье судьба противостояния решалась в заключительной пятой встрече, в которой играли пары. Россиянки Елена Веснина и Дарья Касаткина уступили бельгийкам Ан-Софи Месташ и Элизе Мертенс в двух сетах – 1:6, 6:7 (2:7). Игра продолжалась 1 час 45 минут.

Счет в матче стал 3-2 в пользу сборной Бельгии, которая будет играть в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.

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