Гимнастка Мельникова выиграла чемпионат Европы в вольных упражнениях

КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 23 апр — Р-Спорт. Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.
Мельникова в воскресенье получила от судей 14,100 балла. Второе место у британки Элиссы Дауни (14,066). На третьей строчке представительница Нидерландов Этора Торсдоттир (13,700).
Еще одна россиянка Елена Еремина стала 8-й (13,466).
Чемпионат Европы проходит в румынском городе Клуж-Напока.
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